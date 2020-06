Iker Casillas confirmou, nesta segunda-feira, a desistência da candidatura à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol.



Em comunicado divulgado através das redes sociais, o ainda guarda-redes do FC Porto explicou que a mudança de posição está relacionada com a situação que Espanha atravessa, devido à pandemia de covid-19, considerando que a prioridade do futebol espanhol deve ser «ajudar jogadores, clubes e competições».



Casillas mostra-se disponível para avançar novamente no futuro e coloca-se à disposição para ajudar o futebol espanhol em tudo o que as entidades considerarem necessário.