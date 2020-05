Passaram no sábado cinco anos do último jogo que Iker Casillas realizou com a camisola do Real Madrid, o clube ao qual chegou ainda criança para se tornar capitão e lenda.

O agora guarda-redes do FC Porto assinalou a data nas redes sociais, publicando uma fotografia dessa partida de há cinco anos, diante do Getafe, escrevendo: «O último jogo em Madrid. Um dia voltarei».

The Last Match in Madrid. One day, I will come back! #QuedateEnCasa pic.twitter.com/mFu8WmpCux — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 23, 2020

Mais tarde, noutra rede social, o espanhol voltou a «desabafar», desta vez sobre a forma como deixou o clube, após uma conferência de imprensa que fez sozinho perante os jornalistas.

«Poucas vezes falei sobre a minha saída do Real Madrid. Dei uma conferência de imprensa sozinho, erro, e fui-me embora», começou por escrever, antes de falar da mudança para Portugal e para o Porto.

«Precisava de sentir-me outro. Ter um novo ambiente, deixar de estar tão exposto à crítica, querendo melhorar. É assim amigos, todos os jogadores (sejam bons ou maus) querem melhorar. E para isso há que melhorar o físico e o mental. Este último é muito importante. No Porto voltei a senti-lo», resumiu.

Casillas aproveitou também para fazer um esclarecimento em relação à foto que partilhara antes, explicando ser do último jogo que fez pelo Real Madrid. «Que não vos contem outras coisas.»