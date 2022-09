Portugal goleou na República Checa (0-4) e assumiu a liderança do Grupo A2 da Liga das Nações, com dois pontos de vantagem sobre a Espanha, surpreendida em casa pela Suíça (1-2). O duelo entre as duas seleções em Braga, na próxima terça-feira (19h45), vai decidir quem segue para a Final Four da competição.

A imprensa espanhola mostra-se preocupada com o momento de forma da seleção de Luis Enrique, a dois meses do mundial. Ainda assim, o jornal AS utiliza uma expressão popular no país vizinho para projetar a 'final' de Braga. «Menos mal que nos falta Portugal», pode ler-se na manchete do desportivo da capital.

«O Mundial começa em Braga. É um simples título, mas resume o duelo que espera a Espanha na próxima terça-feira, decisivo para a Liga das Nações e um teste imprescindível para avaliar como respira La Roja, a menos de dois meses do Mundial do Qatar. A derrota frente à Suíça e a vitória lusa em Praga obrigam a ganhar frente a Cristiano Ronaldo e companhia. Um grande cenário, um rival à altura. Se queríamos emoções fortes, aqui as temos», acrescenta o AS, no interior.

Para a Marca, o cenário de Espanha é «preocupante»: «Se muito ou pouco, veremos na terça-feira frente a Portugal, mas a derrota frente à Suíça abala a Espanha e não apenas pela forma como complica a presença na final final da Liga das Nações (terá de vencer os de Cristiano Ronaldo), mas também pela imagem de uma equipa branca atrás (como nunca) e sem a intensidade e capacidade de remate na frente. Muito que melhorar», frisa o jornal.

Os períodicos da Catalunha alinham pelo mesmo diapasão: «Espanha tem de ganhar na terça-feira frente a Portugal se quiser estar na Final Four da Liga das Nações. A equipa não esteve atenta nos pontapés de canto, que originaram uma fatura muito alta, apesar de Jordi Alba ter anulado o golo inicial da Suíça e indiciado que a reviravolta era possível. O triunfo luso em Praga dá-lhe por agora a liderança», escreve o Sport.

«Aviso para Espanha antes do Mundial. A equipa espanhola caiu frente à Suíça (1-2) em La Romareda e vê-se obrigada a vencer Portugal em Braga para estar na Final Four da Liga das Nações», conclui o Mundo Deportivo.