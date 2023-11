O Athletic Bilbau venceu esta sexta-feira o Celta de Vigo (4-3), recuperando duas vezes de desvantagem e alcançando a vitória num penálti convertido no último lance do jogo de arranque da 13.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

No primeiro tempo, Iago Aspas abriu o marcador a favor do Celta de Vigo, aos 25 minutos, mas os bascos, a jogar em casa, empataram por intermédio de Oihan Sancet, aos 37, com o avançado costa-marfinense Jonathan Bamba a voltar a adiantar os forasteiros, aos 41, antes de Gorka Guruzeta voltar a igualar aos 45+5.

Na segunda parte, Gorka Guruzeta bisou, aos 52, colcocando pela primeira vez o Athletic em vantagem, antes de o avançado norueguês Jorgen Strand Larsen responder, aos 66, após assistência de Iago Aspas, e igualar de novo o marcador.

O 'canto do cisne' dos galegos aconteceu aos 72 minutos, quando Iago Aspas - que já levava um golo e uma assistência - falhou um penálti, com o público no San Mamés (mais de 53 mil adeptos) a empurrar os anfitriões para a conquista dos três pontos, que se materializou graças a um penálti cobrado com eficácia por Alex Berenguer, aos 90+8.

Com a vitória, o Athletic Bilbau, comandado pelo técnico Ernesto Valverde, segue no quinto lugar, enquanto o Celta de Vigo, de Rafa Benítez, está em zona de despromoção da La Liga (18.º com sete pontos).