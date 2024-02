O Athletic Bilbao anunciou a renovação de contrato com Gorka Guruzeta, que está a ter a melhor época da carreira no emblema do norte de Espanha.

O avançado espanhol de 27 anos é o melhor marcador da equipa basca em 2023/24 com dez golos, ex-aequo com Iñaki Williams.

O novo vínculo de Guruzeta, que está ligado ao Athletic há praticamente uma década, é válido até ao verão de 2028.

O Athletic Bilbao está no 5.º lugar da Liga espanhola.