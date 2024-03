A poucas horas do início do escaldante At. Madrid x Barcelona, a polémica já está instalada, mas do lado de fora do palco principal.

Através das redes sociais, circula uma imagem com a placa de «homenagem» a João Félix, junto ao Estádio «Wanda Metropolitano», visivelmente vandalizada por alguns adeptos dos colchoneros. Recordar que o internacional português está cedido pelo At. Madrid, por empréstimo, ao Barcelona e a relação conturbada com Diego Simeone esteve por trás dessa mesma cedência.

🚭 La placa de Joao Félix en el Metropolitano pic.twitter.com/44DwZRw8w4 — Diario SPORT (@sport) March 17, 2024

O jogo entre At. Madrid e Barcelona está marcado para as 20h, deste domingo.