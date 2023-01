O At. Madrid regressou neste sábado aos triunfos, vencendo o Valladolid em casa por 3-0.

A equipa treinada por Diego Simeone resolveu o jogo em dez minutos, ainda na primeira parte, numa partida que deu até para estrear Memphis Depay, oficializado na véspera como reforço.

O primeiro golo foi apontado por Morata, com classe, após uma bela assistência de Griezmann.

Cinco minutos depois foi o próprio Griezmann a marcar, desviando na pequena área um cruzamento de Molina da direita.

Volvidos outros cinco minutos, Hermoso foi à área do Valladolid marcar o terceiro e sentenciar a partida.

Na segunda parte, com o resultado feito, Simeone lançou então Depay para os últimos 15 minutos.

Esta vitória permite aos colchoneros seguraram o quarto lugar da Liga espanhola, agora com 31 pontos, menos sete do que a Real Sociedad, que está no terceiro posto.