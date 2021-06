O Atlético de Madrid despediu-se esta quinta-feira de Moussa Dembélé e Lucas Torreira, cujos contratos de empréstimo terminam no final deste mês de junho.

No caso de Torreira esta despedida já era expectável, já que o acordo com o Arsenal não previa uma opção de compra, ao contrário de Dembélé, cuja opção estava fixada nos 33,5 milhões de euros. Sendo assim, o avançado francês vai regressar ao Lyon.

Lucas Torreira deixa os colchoneros com 26 jogos e um golo marcado, enquanto Dembélé fez apenas sete partidas, sem qualquer golo marcado.

Moussa and Lucas – thank you for your commitment during your time at our club.

