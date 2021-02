O Atlético Madrid venceu o Granada por 2-1 no início da tarde deste domingo, reforçando a liderança, numa altura em que ainda não pode contar com João Félix.

O Granada jogou de início com os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte e estreou o campeão europeu de sub-19 luso Domingos Duarte, mas não conseguiu travar a marcha triunfal do líder da Liga espanhola.

Só na segunda parte é que houve golos, com Llorente a inaugurar o marcador aos 63 minutos com um remate à entrada da área.

A vantagem colchonera durou pouco tempo, uma vez que a equipa da casa empatou três minutos depois, por Yangel Herrera, que tinha saltado do banco pouco antes.

Porém, a 'estrelinha' apareceu a brilhar para a equipa de Simeone, que voltou à vantagem aos 75m, com um golo de Correa, após assitência de Llorente, e com muita sorte à mistura, uma vez que a bola bate num defesa do Granada e trai Rui Silva.

Com este triunfo, o At. Madrid chega aos 54 pontos, mais oito do que o Real Madrid, segundo classificado, que até tem mais um jogo disputado.