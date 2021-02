Luis Suárez revelou que viveu momentos difíceis e de tristeza por causa da saída do Barcelona.

«Quando o Barça me disse que não contava comigo, foi difícil, não esperava. Foram momentos muito difíceis. Koeman ligou-me e disse-me que não contava comigo», disse o jogador uruguaio entrevista à Onda Cero.

«Pela forma como me trataram, fui desprezado», acrescentou. «A minha mulher e os meus filhos viram-me ir treinar triste e então era altura de avisar os meus filhos da mudança. Quis facilitar as coisas, não quis criar um problema», disse Suárez, explicando que começaram então «as conversas com o Atlético de Madrid», para onde acabou por se transferir.

«Depois de vir de dias de tristeza, mudei o chip com novos desafios, um clube que luta por coisas importantes e pessoas que queriam que eu estivesse lá», disse ainda, afirmando que se sente «valorizado.»

«O que me deixa tranquilo e feliz é sentir-me valorizado, muita gente que achou fácil jogar pelo Barcelona e marcar 20 golos por temporada. Há pressão. Os golos que marquei foram por mérito próprio e não por ter ao lado o melhor jogador do mundo», frisou.