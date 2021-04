O Atlético Madrid tem uma difícil visita ao Sanchez Pizjuán, no regresso da liga espanhola, e Diego Simeone ainda não sabe se poderá contar com João Félix. O avançado lesionou-se no jogo da seleção de Portugal contra o Luxemburgo.



«Continuamos à espera do João. O doutor está a ver se há condições para ele jogar. Veremos se recupera. Vamos esperar mais esta noite e depois decidiremos se viaja connosco ou não», disse Simeone este sábado, na conversa com a comunicação social.



O jogo é especial para o treinador argentino, pois Simeone jogou no Sevilha de 1992 a 1994, antes de se transferir precisamente para o Atlético Madrid.



«Sempre foi um clube importante para mim. Vivi momentos incríveis no Sevilha, com Bilardo e Maradona, como é possível não recordar isso?»



O Atlético chega à Andaluzia no primeiro lugar da liga espanhola, com 11 pontos de avanço sobre o Sevilha de Julen Lopetegui, quarto colocado.