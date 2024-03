Não podia ter começado de pior forma, o regresso de João Félix ao Estádio Wanda Metropolitano.

Durante a constituição das equipas, os adeptos do At. Madrid ergueram um coro de assobios, quando o «speaker» anunciou o nome de João Félix.

A reação da torcida do Atlético de Madrid com o anúncio de João Félix no time titular do Barcelona. pic.twitter.com/9sBtSQZ2tX