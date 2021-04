Uma história interminável, esta da Liga Espanhola de 2020/2021. Pela primeira vez em meses, o Barcelona tinha nas mãos a oportunidade de tirar o Atlético de Madrid da liderança do campeonato (ver aqui a classificação). Mas falhou, e falhou redondamente.

Na receção ao Granada, os blaugrana perderam por 2-1 e seguem com os mesmos 71 pontos do que o Real Madrid, a dois dos colchoneros – o Sevilha vem atrás com 70.

Mas quem assistiu à primeira parte de Camp Nou, jamais imaginaria o twist que veio com a etapa complementar. A atravessar o melhor da época, o Barça – com Trincão no campo –, entrou autoritário e sem dar espaço ao adversário.

E foi com naturalidade que Lionel Messi, claro, deu vantagem aos culés, após combinação com Antoine Griezmann. 23 minutos de jogo, e o Barcelona era líder da La Liga.

Pouco depois, Messi falhou o bis na cara de Escandell, a abrir o segundo tempo Griezmann também podia ter feito o gosto ao pé, mas nenhum deles ampliou a vantagem catalã.

E de mansinho o Granada deu a volta à história do jogo. Soldado ameaçou primeiro, antes de Darwin Machís, antigo jogador do Vitória de Guimarães, ter deixado tudo empatado aos 63 minutos.

Se o empate já foi um balde de água fria tremendo, o que dizer do 2-1? O veterano Molina apareceu sozinho na área à entrada para os últimos dez minutos, não desperdiçou, e assinou a reviravolta do Granada, com João Costa e Domingos Quina a verem do banco – Rui Silva e Domingos Duarte, lesionados, não foram a jogo.

Depois disso, desnorte total nas hostes blaugranas, já com Trincão em campo, e a liderança a escapar entre os dedos de Messi e companhia: o Atlético continua líder, com mais dois pontos – daqui a duas jornadas há duelo entre os dois em Camp Nou. A separá-los está ainda o Real Madrid, que tem vantagem sobre o rival da Catalunha, com o Sevilha à espreita. De falta de emoção, os adeptos espanhóis não podem queixar-se.

Já o Granada está agora no oitavo lugar, com 45 pontos, a quatro dos lugares de acesso às competições europeias.