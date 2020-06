O diretor desportivo do Sevilha, Monchi, deu uma emotiva palestra aos jogadores antes do dérbi da Andaluzia de quinta-feira, em que falou de uma amiga que morreu no domingo e do recado que ela lhe enviou.

«Procurem uma razão em vocês. Haverá mil, procurem um porque este é um jogo de querer, de motivação. Eu tenho um e serviu para me motivar. Uma amiga minha que estava doente, chamava-se Isa, morreu no domingo. 48 horas antes de morrer, disse ao filho: 'Diz ao padrinho [que é Monchi] que na quinta-feira é para ganhar''», contou.

«Eu não tenho outro motivo para ganhar. Procurai o vosso porque não há nenhuma possibilidade de não ganharmos», disse ainda Monchi aos jogadores.

O Sevilha, a jogar em casa, venceu por 2-0 o Betis naquele que foi o primeiro jogo da Liga Espanhola após a paragem devido à pandemia.

Veja a emocionante palestra de Monchi aos jogadores e a mensagem que deixou nas redes sociais a dedicar a vitória à amiga: