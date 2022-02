Rui Silva protagonizou uma defesa incrível no duelo da Taça do Rei entre Betis e a Real Sociedad, na última quinta-feira.



Alexander Isak surgiu solto na pequena área com tudo para marcar. Aliás, o sueco parecia estar mais preparado para celebrar do que para rematar. Não marcou porque o guarda-redes português dos andaluzes voou e travoou o remate.



De imediato, os jornais espanhóis começaram a comparar a defesa de Rui Silva a uma feita por Iker Casillas em Sevilha com a camisola do Real Madrid.



Veja a defesa de Rui Silva e relembre a de Casillas: