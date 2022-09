Cristian Cornejo.

Esse é o nome do homem do jogo entre o Cádiz e o Barcelona.

E não se trata de qualquer jogador. É um adepto. Um adepto que por acaso é enfermeiro e que pode ter salvado a vida a um outro adepto, que entrou em paragem cardíaca durante a partida.

Cristian foi o primeiro a chegar junto do aficionado que perdeu os sentidos, e com a ajuda de uma outra enfermeira e de um cardiologista, fez as manobras de reanimação do homem que foi depois transportado para o hospital local.

Após o ato heroico, Cristian foi ovacionado pelos adeptos presentes no estádio. E dificilmente uma ovação foi mais merecida do que esta.