Valentín Mariano José Castellano Giménez.

Taty Castellanos não era propriamente um desconhecido, mas nesta terça-feira o nome dele viajou por todo o Mundo.

O avançado argentino do Girona marcou quatro, sim, qua-tro golos ao Real Madrid na vitória do Girona por 4-2 sobre os merengues para a Liga espanhola.

A noite histórica do jogador de 24 anos começou a ganhar forma aos 12 minutos, quando saltou sozinho no limite da pequena-área para o 1-0. Aos 24 minutos, aproveitou uma péssima abordagem de Éder Militão a um lance para fazer o 2-0.

Vinícius Jr. ainda reduziu pouco depois da meia-hora para o Real Madrid, mas qualquer indício de que a equipa de Carlo Ancelotti fosse compor as coisas era mera ilusão.

A segunda parte contava apenas com 36 segundos quando Castellanos chegou ao hat-trick após grande jogada individual do ex-Sp. Braga Yan Couto pelo corredor direito.

A noite de sonho de Castellanos contrastava com o pesadelo autêntico vivido pelos defesas merengues: em particular por Rudiger e, sobretudo, por Militão, com uma partida para esquecer... ou recordar para não repetir.

O ex-defesa do FC Porto voltou a facilitar pouco depois da hora de jogo, quando permitiu que Castellanos desviasse nas costas dele para um poker histórico: desde Esteban Echevarría, em dezembro de 1947 (há quase 76 anos) que ninguém marcava quatro golos ao Real Madrid numa partida da Liga espanhola.

Taty Castellanos, que até esta terça-feira «só» tinha apontado sete golos nesta edição do campeonato, saiu de cena aos 72 minutos para os aplausos e ficou por ali, impossibilitado de fazer ainda mais história e tornar-se apenas no segundo jogador da história a marcar cinco golos ao Real Madrid no jogo, depois de Esteban Echevarría, ou fazer até mais do que isso.

O Real, que já estava demasiado longe do líder Barcelona para ainda poder sonhar com a revalidação do título, ainda reduziu por Lucas Vázquez aos 85 minutos: demasiado tarde para mudar o rumo dos acontecimentos.

O Real Madrid tem 65 pontos na Liga espanhola à 31.ª jornada, podendo terminar a ronda a 14 pontos do Barcelona e com o Atlético Madrid a apenas dois pontos.

