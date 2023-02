O Celta de Vigo venceu o Valladolid, por 3-0, na 23.ª jornada da Liga Espanhola.

O jogo ficou desde logo marcado pela estreia de Haris Seferovic a marcar ao quarto jogo pelos galegos. O avançado emprestado pelo Benfica abriu o marcador aos 17m e o espanhol Gabriel Veiga viria a ampliar o resultado com um bis (aos 32m e 64m).

Carlos Carvalhal lançou o ex-Benfica Franco Cervi aos 73m e deixou no banco o avançado português Gonçalo Paciência (ex-FC Porto). Outro ex-dragão que está de fora é Marchesín, que terminou a época após ter contraído recentemente uma lesão grave.

Com este triunfo no Estádio Balaídos, o Celta é 13.º classificado da Liga, com 27 pontos, com mais três do que o Valladolid, do ex-Sporting Gonzalo Plata, que foi hoje titular e é 16.º na tabela.