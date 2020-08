Diego Tristán, lembra-se?

Avançado espanhol do início do milénio, notabilizou-se ao serviço do Maiorca e do Deportivo da Corunha, tendo ainda passado por Livorno, West Ham e Cádiz. Pela seleção espanhola foi internacional 15 vezes, com quatro golos no currículo.

Aos 44 anos, e dez anos depois de ter deixado de jogar, Tristán está irreconhecível. O antigo jogador deixou-se fotografar na praia e nem parece o mesmo.