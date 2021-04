O Barcelona anunciou esta sexta-feira a lista de convocados para o clássico com o Real Madrid, a qual conta, como é habitual, com a presença do português Francisco Trincão. Ronald Koeman chamou, de resto, 23 jogadores, sendo de destacar os nomes de Piqué e Sergi Roberto, os quais recuperaram das respetivas lesões e foram também convocados.

O Real Madrid-Barcelona, clássico decisivo nas ambições das duas equipas de ainda chegar ao título espanhol, realiza-se este sábado, a partir das 20 horas de Lisboa, na capital espanhola.