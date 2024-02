O Comité de Antiviolência da Liga espanhola propôs uma multa de 6.000 euros e a proibição de acesso a recintos desportivos por um período de 12 meses ao adepto do Rayo Vallecano que pôs o dedo no rabo de Lucas Ocampos quando o jogador do Sevilha se preparava para arremessar um lançamento de linha lateral.

O jogo, realizado em Madrid no passado dia 5 de fevereiro, esteve inclusive interrompido durante vários minutos e posteriormente tanto o Rayo Vallecano como o Sevilha emitiram comunicados oficiais a condenar o sucedido.

A Liga espanhola anunciou entretanto ter feito uma denúncia contra o autor da agressão junto da Proteção de Menores.

VÍDEO: ELEVEN NA DAZN