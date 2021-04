Líder confortável da Liga espanhola até há algumas semanas, o Atlético Madrid tem agora os maiores rivais perigosamente perto a nove jornadas do final da competição.

Os últimos tempos têm sido um autêntico pesadelo para João Félix e companhia e, como se não bastasse, Diego Simeone recebeu agora mais uma má notícia: de acordo com o emblema colchonero, Luis Suárez apresentou queixas durante o treino desta quarta-feira de manhã e os exames realizados confirmaram que sofreu uma lesão muscular na perna esquerda.

O Atlético não dá mais detalhes sobre a gravidade do problema físico, desconhecendo-se, para já, se terá de falhar algum jogo, a começar pela deslocação ao terreno do Betis no próximo fim de semana.

Luis Suárez é o melhor marcador do Atlético Madrid na Liga espanhola com 19 golos, menos quatro do que Lionel Messi, que lidera a corrida ao Pichichi.