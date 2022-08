Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, assumiu que o Real Madrid está a negociar a transferência de Casemiro para o Manchester United. O treinador italiano contou que não procurou demover o brasileiro e que respeita a vontade do jogador de assumir um novo desafio na carreira.

Casemiro foi, aliás, o tema central da conferência de antevisão do jogo deste sábado com Celta de Vigo. O treinador italiano começou por explicar que não está surpreendido por o médio querer deixar o campeão da Europa para entrar num clube em plena crise desportiva.

«Não posso responder pelo Casemiro, terá de ser ele a responder a essa questão. A mim aconteceu-me uma situação idêntica quando estava no Milan, que era como uma família para mim, mas pensei em sair para ter uma nova experiência. É uma nova liga, um novo país, uma nova língua. É algo pessoal, mas entendo perfeitamente», destacou.

O treinador compreende os motivos de Casemiro e, por isso, nem procurou demovê-lo. «Não, só o ouvi. Ouvi a sua vontade, o seu desejo, não há forma de voltar atrás. Se tudo correr bem para o lado dele e houver acordo, desejamos-lhe a melhor sorte e temos de olhar para os que ficam. É difícil falar porque ainda não sabemos, mas se não ficar, o agradecimento é grande para ele. Quer experimentar um novo desafio, temos de respeitar esse desejo», destacou.

Uma saída que, para o treinador, não obriga o Real Madrid a regressar ao mercado. «Temos mais seis médios se ele sair. Como eram sete. Seis são suficientes para gerir a temporada, uma vez que são todos muito, muito bons», comentou.

Apesar de conformado, Ancelotti não deixou de realçar a importância de Casemiro nos últimos sucessos da equipa. «É um jogador que combinou muito bem com os outros médios de maior qualidade. Quer seja com Modric ou Kroos. É importante e foi peça-chave nos sucessos do Madrid», destacou.

Quanto à notícia da saída de Casemiro, Ancelotti diz que só na quinta-feira percebeu que podia mesmo concretizar-se. «Vou lendo e ouvindo coisas que às vezes não dou muita importância, são rumores. Mas ontem dei-me conta que podia acontecer. Os planos não mudam. Passam por continuarmos a lutar, a competir, com ele ou sem ele. Dito isto, todos reconhecemos a importância deste jogador», reforçou.

Segundo a imprensa espanhola, Casemiro não terminou o treino que o Real Madrid realizou esta sexta-feira, mas o treinador deixa em aberto a possibilidade de contar com o jogador para o próximo jogo. «Não sei, se as negociações prosseguirem, não irá», referiu ainda.