Ángel Correa foi alvo de um assalto à mão armada em casa na noite de sexta-feira, avançou a Cadena COPE.

De acordo com a publicação, o sucedido deu-se por volta das 21h00, quando quatro homens encapuzados invadiram o domicílio do jogador do Atlético de Madrid, cuja família estava também no local.

Os assaltantes ameaçaram o futebolista e os restantes familiares para que lhes dissessem onde estavam os objetos de valor.

Correa conseguiu chamar a polícia e o assalto terminou sem houvesse registo de qualquer ferimento: as autoridades começaram desde logo a investigar o assalto.