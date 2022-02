O At. Madrid confirmou nesta segunda-feira que Daniel Wass sofreu uma entorse no ligamento lateral interno do joelho direito, no jogo com o Barcelona.

O ex-Benfica estreou-se pelos colchoneros neste domingo, em Camp Nou, entrou ao intervalo, mas sofreu uma entrada que o deixou em claras dificuldades, apesar de ter terminado a partida em campo.

Os exames realizados no dia seguinte ao jogo mostraram que Wass sofreu que a pancada no joelho direito provocou uma entorse de grau II ao dinamarquês.

O tempo de paragem previsto não foi divulgado.

Veja no vídeo associado a este artigo a entrada sobre Wass e a forma como se manteve em campo apesar das dificuldades nítidas.

(IMAGENS VÍDEO ELEVEN)