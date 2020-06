Está desfeito o mistério em torno da lesão de Messi. Depois de a imprensa espanhola ter falado num problema no adutor da perna e de a direção do clube se ter manifestado «tranquila» com o estado clínico do argentino, o jogador voltou a falhar um treino, o que levou os culés a oficializarem a sua lesão.

Em comunicado oficial, a equipa blaugrana informa que o jogador «tem uma pequena lesão no quadríceps direito e tem treinado de forma isolada e tem estado a fazer exercícios específicos para evitar riscos desnecessários, pois faltam apenas oito dias para que o Barça volte a jogar.»

Continua assim a incerteza em torno da participação do número 10 na visita ao terreno do Maiorca agendada para o próximo dia 13 de junho para as 21 horas.