O Barcelona anunciou ter chegado a acordo com Pau Cubarsí para a renovação do contrato do jovem futebolista, que passa a ficar ligado ao emblema blaugrana até 2027.

Cubarsí, de 17 anos, estreou-se já nesta temporada pela equipa principal do Barça e assumiu-se como habitual titular no eixo defensivo na segunda metade da época.

O jovem jogador, que se estreou pela seleção principal de Espanha em março passado, fica com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros.