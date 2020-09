A direção do Barcelona comunicou que o clube vai a eleições a 20 e 21 de março de 2021, o primeiro fim de semana posterior ao início do período fixado nos estatutos do clube para a realização de atos desta natureza.

Devido às restrições provocadas pela pandemia de covid-19, o emblema culé permitiu que a votação possa decorrer durante todo o fim de semana e em várias sedes de todo o território, sendo que o voto por correio está também autorizado.

Josep Maria Bartomeu é o presidente do Barcelona desde 2014 e tem sido alvo de muita contestação nos últimos tempos, sobretudo após a pretensão assumida por Messi em abandonar o clube.