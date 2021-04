O Real Madrid empatou em casa sem golos com o Betis e pode ter comprometido irremediavelmente a luta pela revalidação do título de campeão espanhol.

A primeira parte teve pouco para contar e foi sem grandes surpresas que o nulo persistiu até ao apito para o descanso.

Na etapa complementar, Rodrygo esteve muito perto de inaugural o marcador para a equipa da casa, mas acertou na barra: foi o 20.º remate ao ferro da equipa de Zidane na presente edição da Liga espanhola, registo máximo entre todas as equipas.

O Betis foi sempre uma equipa muito compacta também teve oportunidades para regressar à Andaluzia com mais do que um ponto: Guido ameaçou à hora de jogo e Borja Iglesias falhou uma gigante oportunidade na cara de Courtois.

A noite ficou marcada pelo regresso de Eden Hazard à competição após mais de um mês ausente dos relvados. O internacional belga entrou aos 77 minutos com o objetivo de desbloquear a partida, mas sem sucesso.

Do lado do Betis, o português William Carvalho foi a jogo aos 88 minutos, sendo a última substituição lançada por Pellegrini.

Pelo quarto ano consecutivo, o Real Madrid não consegue vencer o Betis ou marcar qualquer golos à equipa de Sevilha em casa.

Com este resultado, o Real está no segundo lugar da Liga espanhola com 71 pontos, menos dois do que o Atlético Madrid, que tem, no entanto, menos um jogo do que os merengues. O Barcelona, terceiro classificado, soma 68 pontos e menos duas partidas do que o maior rival.