O Almería, do treinador português José Gomes, deciciu isolar um jogador, devido a um teste inconclusivo para a covid-19.

Isto acontece na véspera de um jogo importantíssimo para a equipa do sul de Espanha, que disputa nesta quinta-feira a primeira mão do play-off de subida à primeira divisão espanhola, diante do Granada.

Devido ao aparecimento deste caso, e tendo em conta que a equipa está concentrada para esta fase da época, o clube optou por realizar novos testes a todo o plantel.