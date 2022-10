O Getafe foi ao campo do Elche arrancar uma preciosa vitória por 1-0, graças a uma defesa de David Soria a uma grande penalidade, a três minutos dos noventa, numa altura e que os visitantes estavam reduzidos a dez.

Depois de uma primeira parte sem golos, o Getafe, com Domingos Duarte a titular no eixo da defesa, acabou por chegar à vantagem no início da segunda parte, aos 54 minutos, na sequência de uma sucessão de erros do Elche que permitiu a Aleñá destacar Ünal para um golo fácil.

A vida complicou-se para o Getafe, ao minuto 78, quando Amavi viu um segundo cartão amarelo e recebeu ordem de expulsão. A três minutos do final, uma mão de Milla na área resultou numa grande penalidade para a equipa da casa, mas Soria defendeu o remate de Boyé e segurou a vantagem do Getafe.

Com este triunfo, o Getafe sobe até ao 13.º lugar, com 13 pontos, enquanto o Elche afunda-se no último lugar da classificação da liga espanhola e, com apenas 4 pontos, já está a seis dos adversários mais próximos.