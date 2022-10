Diego Simeone apresentou-se no Estádio do Dragão, em conferência de imprensa, para abordar o jogo desta terça-feira com o FC Porto (17h45), num momento em que a equipa espanhola já não tem possibilidades de chegar aos oitavos de final e procura apenas garantir a Liga Europa, mas acabou por falar também em João Félix que, esta época, tem começado quase todos os jogos no banco de suplentes.

O internacional português entrou no último jogo, diante do Cadiz, a trinta minutos do final, e marcou dois golos, num jogo em que ao Atlético Madrid acabou por perder por 3-2. «Se o João jogar de início que seja o futebolista que foi nesses trinta minutos, quando o campo fala, não há muito para dizer», comentou o treinador argentino.

Quanto ao jogo desta terça-feira, o Atlético Madrid tem apenas que fazer os mesmos pontos que o Bayer Leverkusen fizer diante do Club Brugge para garantir a Liga Europa, mas pode ser também o último jogo de Champions de Simeone à frente dos colchoneros. «O importante é estarmos preparados para o que nos calhe a qualquer momento. A minha vontade é continuar no clube a trabalhar e voltar a estar na Champions na próxima época. É sempre o objetivo que traçamos quando começamos», destacou.

Quanto à oportunidade de jogar na Liga Europa. «Ensinaram-me desde pequenino a competir sempre, amanhã temos a possibilidade de garantir a Liga Europa, foi para isso que nos preparámos, para estarmos fortes e com vontade. Estamos fora da Champions, mas temos a oportunidade da Liga Europa», referiu.

O Atlético está fora da Champions e na liga espanhola também está a nove pontos do líder Real Madrid. Um problema de mensagem? «Já diziam o mesmo no meu quarto ano. Quando entrámos na pandemia estávamos em sexto, mas depois de muito trabalho acabámos por conseguir. Voltei na temporada seguinte, diziam que íamos cair, mas não caímos. A última temporada também foi muito irregular, mas conseguimos superar com o apoio do clube. Ficar fora da Champions dói, mas é a realidade», comentou ainda.