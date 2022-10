Paulo Futre fez, aos 56 anos, a primeira tatuagem na vida.

O antigo futebolista tatuou aquilo que diz ser um cavalo de raça pura com o símbolo do Atlético Madrid. Uma ideia que teve aos 22 anos, mas que só agora, 34 anos depois, se materializou depois de Futre ter passado por um momento de saúde delicado.

«Colchoneros, quando eu tinha 22 anos pensei em fazer uma tatuagem. Um cavalo. Raça pura, como eu era. Apaixonei-me por um símbolo e pedi vários desenhos, mas nenhum me agradou. Quando saí do hospital voltei a ter esta ideia», disse momentos antes de começar a fazer a tatuagem.

Algum tempo depois, Paulo Futre mostrou o resultado: «Um cavalo selvagem, de pura raça. Quando eu tinha 22 anos apaixonei-me por este clube. É para começar a acordar com todo o orgulho do Mundo que me vai dar vida», explicou.

Futre jogou no Atlético Madrid de 1987/88 até 1992/93, tendo regressado ao emblema colchonero em 1997/98, já na fase final da carreira.

Veja o resultado: