O Charlton-Ipswich, jogo do terceiro escalão de Inglaterra, foi recheado de emoções. À entrada para o tempo de compensação, as duas equipas estavam empatadas a dois golos, depois do Ipswich ter desperdiçado uma vantagem de dois golos, mas o melhor da tarde ainda estava por chegar.

Desde o instante em que a placa com o tempo de compensação (6 minutos) foi levantada até ao apito final foram marcados quatro (!) golos.

O Ipswich recolocou-se a ganhar no primeiro minuto de descontos e voltou a marcar aos 90+4m. Com o 2-4, o jogo parecia estar resolvido, mas o Charlton ainda foi a tempo de fazer o que muitos pensavam ser impossível e voltar a anular uma desvantagem de dois golos.

Reduziu o marcador a sete segundos de serem esgotados os seis minutos de compensação e já para lá da hora - para compensar o tempo de paragem pelos golos e as substituições feitas - voltou a marcar aos 98:15 minutos. No estádio, jogadores e adeptos celebraram como se de uma vitória se tratasse. E não foi para menos!

É por momentos como este que muitos consideram o futebol o melhor dos desportos e neste domingo, dia seguinte ao jogo, o Charlton colocou nas redes sociais a transmissão televisiva do jogo do princípio ao fim do tempo de compensação.

Imperdível: