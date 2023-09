Não demorou muito a reação do Barcelona: foi rápida, dura e incisiva.

Pouco depois de o Sevilha ter anunciado que não iria comparecer no camarote do estádio de Montjuic - «por respeito à competição e aos nossos adeptos» - devido ao caso Negreira, o clube catalão respondeu com uma declaração dura e anunciou que vai romper relações com o clube andaluz.

O comunicado do Barcelona começa por «manifestar publicamente a sua repulsa face a um ataque injustificado e impróprio do Sevilha».

Depois, considera que a atitude da direção do clube do sul de Espanha – que se recusou a estar presente no jogo com o Barcelona – é «uma ofensa inaceitável».

Os catalães lembram que «o processo judicial do chamado Caso Negreira ainda se encontra numa fase muito inicial de investigação» e consideram que a posição do Sevilha é «totalmente incongruente, uma vez que, por um lado, menciona a presunção de inocência e, por outro, nega ao FC Barcelona o direito de a exercer no âmbito do processo judicial em curso».

Por tudo isto, o comunicado Barcelona diz que o clube «considera que todas as relações com o Sevilha FC devem ser cortadas até que este corrija a sua posição atual».