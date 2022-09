O Celta Vigo somou a segunda vitória consecutiva na Liga Espanhola, ao bater em casa o Cádiz por 3-0. Com este resultado, a formação galega subiu ao sexto lugar, com sete pontos, mas mais um jogo do que os adversários.

Sem Gonçalo Paciência, que está lesionado, e com Marchesín e Franco Cervi a titulares, o Celta teve o herói do costume para conseguir uma vitória tranquila: Iago Aspas marcou duas vezes, aos 56 e 75 minutos, o segundo após assistência de Franco Cervi, e isolou-se na frente da lista dos melhores marcadores, com cinco golos.

Pelo meio, Oscar Rodriguez também marcou e o Celta Vigo sublinhou a crise do Cadiz, que em quatro jogos soma quatro derrotas, zero pontos... e zero golos marcados.