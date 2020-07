Um dos filhos do inesquecível Jorge «Mágico» González, que ainda no passado mês de fevereiro deu uma entrevista ao Maisfutebol, foi detido em Espanha na sequência de uma operação da Guardia Civil contra o narcotráfico.



Jorge W. González, conhecido por Cai, tem um longo e triste historial no envolvimento com o mundo do crime. O filho do melhor jogador de sempre de El Salvador já tinha sido detido em 2006, 2011, 2018 e 2019, segundo revela o jornal La Voz de Cádiz.



Foi precisamente em Cádiz que Cai acabou por ser novamente apanhado pela políca. «Mágico» González fez carreira no clube da cidade e o seu filho nasceu na zona, tendo ficado a viver em Espanha.



Os narcotraficantes foram intercetados quando transportavam droga da costa marroquina para o sul de Espanha, de acordo com informações avançadas pela polícia. A operação ocorreu na terça-feira e foi tornada pública no sábado.



Jorge «Mágico» González tem 62 anos e esteve no Mundial de 1982 com El Salvador. Jogou de 1982 a 1991 no Cádiz, com uma breve passagem pelo Valladolid.