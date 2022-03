O Getafe, com o benfiquista Florentino Luís no banco, empatou esta noite em casa do Athletic Bilbau, a uma bola, em jogo da jornada 29 da La Liga.

No País Basco, Enes Unal deu vantagem à equipa de Madrid logo aos três minutos, mas a formação da casa empatou ainda antes da meia-hora, por Yuri Berchiche.

Na segunda parte, Jorge Cuenca foi expulso aos 65 minutos e deixou o conjunto visitante reduzido a dez unidades.

Com este resultado, o Athletic segue na oitava posição, com 41 pontos. O Getafe é 15.º, com 29.