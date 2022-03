O Bochum-Borussia Monchengladbach, da 27.ª jornada da Bundesliga, foi cancelado depois de o árbitro assistente ter sido atingido por uma cerveja proveniente da bancada.

A situação ocorreu aos 70 minutos, quando o Gladbach vencia por 2-0, fruto de golos de Plea e Embolo.

Christian Gittelmann foi atingido pelo copo e imediatamente caiu no chão, com o impacto causado pelo objeto. Recolheu depois aos balneários acompanhado do árbitro principal, e antes de as duas equipas fazerem o mesmo.

De resto, os próprios jogadores do Bochum travaram-se de razões com os adeptos, descontentes com o que haviam provocado.

Curiosamente, o Bochum tinha partilhado um vídeo na tarde desta sexta-feira com o capitão da equipa, Anthony Losilla, a apelar aos adeptos que a cerveja é para beber, não para atirar.

O momento:

O apelo do Bochum: