A vitória do Osasuna sobre o Granada (2-0), na abertura da 10.ª jornada da liga espanhola, ficou marcada pela exibição de centenas de bandeiras da Palestina nas bancadas e por insultos dirigidos a Shon Weissman, o único israelita da liga espanhola que acabou por ficar fora da convocatória dos visitantes por motivos de segurança.

Ainda antes do jogo, Weissman já tinha sido referido em várias publicações polémicas a propósito do conflito latente em Gaza e a claque mais radical do Osasuna, a Indar Gorri, já tinha anunciado uma receção hostil ao jogador israelita do Granada que acabou por não ser chamado para o jogo.

Antes do jogo começar no El Sadar, centenas de adeptos exibiram bandeiras da Palestina nas bancadas e dirigiram insultos a Weissman.

Um comportamento que poderá ditar um novo castigo ao Osasuna que já estava sob alçada da justiça pelos insultos dirigidos a Mason Greenwood na receção ao Getafe.