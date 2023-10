O Bayern Munique reintegrou Noussair Mazraoui no plantel esta sexta-feira depois de uma reunião entre a direção e o lateral marroquino que tinha sido afastado devido a comentários a favor da Palestina no conflito com Israel.

«O Bayern Munique teve esta semana uma conversa detalhada e clara com Noussair Mazraoui. Os motivos da conversa estão relacionados com as publicações no Instagram de Mazraoui relacionadas com os ataques terroristas a Israel de há duas semanas, que suscitaram irritação e críticas», começar por enunciar o longo comunicado do clube da Baviera.

Jan-Christian Dreesen, diretor geral do Bayern, revela que o jogador redimiu-se e recusa agora qualquer espécie de terror. «Noussair Mazraoui garantiu-nos com credibilidade que, como homem amante da paz, rejeita resolutamente o terror e a guerra. Ele lamenta que as suas mensagens tenham causado irritação», lê-se ainda.

O comunicado conta com uma declaração do próprio Mazraoui a condenar «qualquer tipo de ataque terrorista e qualquer organização terrorista».

A fechar o comunicado, o clube e o jogador comprometem-se em não trazer mensagens de «ódio» para a Alemanha. «O ódio e a violência, em todas as suas formas, não têm lugar na cultura alemã. O Bayern apoia a comunidade judaica na Alemanha e em Israel, nada justifica o assassinato de crianças e famílias. O Bayern está convencido de que o futebol deve desenvolver o seu poder de equilíbrio entre diferentes culturas, especialmente nos momentos mais difíceis», refere ainda o comunicado do clube alemão.