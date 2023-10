O Bayern Munique já tomou uma posição sobre a polémica em torno do seu futebolista, o marroquino Noussair Mazraoui, confirmando que já contactou o atleta que está ao serviço da seleção e que já marcou uma reunião pessoal, na sequência de publicações de Mazraoui, nas redes sociais, em favor da Palestina.

«O Bayern contactou Noussair Mazraoui imediatamente depois das suas publicações no Instagram, no domingo. O jogador está atualmente em África com a seleção nacional de Marrocos. Depois do seu regresso, está planeada uma conversa pessoal detalhada com a direção do clube, em Munique», referiu o Bayern, em comunicado divulgado através da Deutsche Presse-Agentur (DPA), na segunda-feira.

«Todos os funcionários, todos os jogadores, todos sabem quais são os valores que o Bayern representa. Já os declarámos publicamente e de forma inequívoca, num poste imediatamente após o ataque terrorista a Israel. Nós preocupamo-nos com os nossos amigos em Israel e apoiamo-los. Ao mesmo tempo, esperamos uma coexistência pacífica para todas as pessoas no Médio Oriente», prosseguiu o clube alemão.

No domingo, Mazraoui tinha partilhado um vídeo em favor da Palestina, em que uma voz dizia: «Deus, ajude os nossos irmãos oprimidos na Palestina a alcançar a vitória. Que Deus dê misericórdia aos mortos, que Deus cure os seus feridos.»

Na sequência do comunicado do Bayern na segunda-feira, também houve uma reação do lado de Mazraoui, através da DPA, pelo seu advogado. «A questão é que luto pela paz e pela justiça neste mundo. Isso significa que serei sempre contra todos os tipos de terrorismo, ódio e violência. E mais: não entendo porque é que pensam o contrário. Pessoas inocentes são mortas todos os dias por causa deste terrível conflito que saiu do controlo. Isto é simplesmente desumano. Por fim, deixar claro que nunca foi minha intenção, consciente ou inconscientemente, ofender ou magoar alguém», notou.

Na segunda-feira, no meio das declarações que causaram desordem na Alemanha, o deputado germânico Johannes Steiniger pediu a expulsão de Mazraoui do país.

«O clube de Kurt Landauer, que os nazistas chamavam de “clube judeu”, não pode permitir que as coisas fiquem assim. Caro Bayern, por favor expulse-o imediatamente. Além disso, todas as opções do Estado deveriam ser utilizadas para expulsá-lo da Alemanha», apontou Steiniger, através da redes social X.