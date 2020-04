Óliver Torres exibiu esta terça-feira a sua infindável coleção de camisolas numa fotografia publicada no Instagram. Entre muitas, há uma do Benfica, clube que foi rival do espanhol durante várias épocas: o médio tem uma camisola de João Félix.

Mais do que camisolas, para o antigo jogador do FC Porto, atualmente no Sevilha, são «momentos», uma vez que por trás de camisola está uma história associada ao dono que a vestiu.

São dezenas e dezenas de camisolas que Oliver Torres foi trocando nos relvados, não só nas ligas portuguesa e espanhola, mas também nas competições europeias e nos jogos internacionais de seleções.

Há, obviamente, muitas de antigos companheiros do FC Porto, como Casillas, Layún, Alex Sandro, Éder Militão, mas também de adversários e de craques como Iniesta, Falcao, Salah ou Messi.

Ora veja: