O Getafe anunciou um princípio de acordo com o Atlético Madrid para receber Vitolo, a título de empréstimo, mas o jogador terá ainda de fazer os habituais exames médicos.

Formado no Las Palmas, o médio ofensivo de 31 anos cumpriu boa parte da carreira no Sevilha onde conquistou três Ligas Europa (2014, 2015 e 2016), além de ter sido campeão com o Atlético Madrid na última temporada onde também já tinha ganho uma Liga Europa (2018) e uma Supertaça Europeia (2018).

A apresentação aos sócios já está marcada para as doze horas locais desta segunda-feira.