Uma mulher foi detida na passada sexta-feira pela polícia em Alcobendas (Madrid) depois de sacar de uma arma carregada escassos minutos antes do início de um jogo de jovens com seis anos.

Segundo a emissora Antena 3 Noticias, tratava-se de uma cidadã francesa que estava disfarçada com uma peruca e óculos de sol e que trazia duas armas: uma empunhada e outra no bolso.

Imediatamente após um grito de alerta, dois polícias à paisana (pais que estavam no local para assistir ao jogo) imobilizaram a mulher de 61 anos e verificaram que as duas armas não só eram verdadeiras como estavam carregadas. Além disso, tinha no bolso 12 cartuchos e um spray pimenta.

«Os seus movimentos eram raros e estranhos», contou o empregado de um café situado nas imediações do campo do Moraleja C.F., e onde a mulher esteve antes do acontecimento.