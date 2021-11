Nolito, antigo jogador do Benfica, deixou clara a sua frustração com a atual campanha do Celta de Vigo que, num total de doze jogos já disputados, somou apenas duas vitórias e está afundado no 15.º lugar da liga espanhola. Convidado na manhã desta sexta-feira pela Rádio Marca para fazer o lançamento do jogo da equipa galega com o Barcelona, o avançado espanhol não podia ser mais frontal em relação ao momento da equipa.

O experiente avançado, de 35 anos, que jogou no Benfica na temporada de 2011/12, até começou a sua análise de forma branda. «Por qualquer motivo a bola não está a entrar, mas temos de continuar a tentar com a nossa filosofia de jogo, melhorar em alguns aspetos e afinar a pontaria. A bola vai acabar por entrar, tem de entrar», atirou.

Nolito considera que a equipa até tem feito boas exibições, mas os resultados não correspondem e foi nesse momento que perdeu a «compostura». «Pessoalmente estou muito bem, estou a jogar e a fazer o que gosto. Coletivamente a equipa também está bem, a única diferença é que não estamos a ganhar em casa. Se tivéssemos ganho ao Sevilha e à Real Sociedad, teríamos mais seis pontos e toda a gente diria que o Celta é a equipa que joga melhor na Liga. Mas jogamos bem e perdemos, aí está o dinheiro e a diferença. Jogas bem e perdes, com todo o meu respeito, é uma merda», destacou em direto aos microfones da Rádio Marca.

Nas contas de Nolito, o Celta já deveria contar com mais pontos. «Respeitamos as opiniões de toda a gente, mas acredito que a maioria dos adeptos do Celta, nos últimos jogos nos Balaídos, desfrutaram e viram a equipa jogar bom futebol. A única diferença é que não ganhamos e as pessoas, tal como eu e os meus companheiros, gostam de ganhar. A equipa tem tentado de todas as formas. À Real Sociedad demos-lhes um banho e perdemos. O futebol é assim», desabafou ainda.

Apesar de tudo, Nolito está otimista e diz que a bola não tem entrado «por cinco centímetros», mas vai acabar por entrar, fazendo uma referência a Cervi, outro jogador do Benfica, que veio trazer mais qualidade para o ataque. «Sou um trabalhador e apesar de já ter cumprido 35 anos estou muito bem. Sigo o meu caminho. Chegou o Cervi e agora há mais competência, eu treino e o mister decide. Oxalá faça muitos jogos e que os ganhemos», referiu ainda.