O Granada anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Augusto Batalla, guarda-redes que proveniente do River Plate por empréstimo até ao final da época.

O penúltimo classificado da liga espanhola reforça assim a sua baliza, assinando com o guarda-redes de 27 anos, que vai experienciar a sua primeira passagem no futebol europeu e partilhar balneário com os portugueses André Ferreira e Wilson Manafá.

«O Clube dá as boas-vindas a Augusto Batalla como novo jogador Nasrid, e também deseja boa sorte na sua chegada à entidade rubro-negra», pode ler-se no comunicado no site oficial do clube.

Até ao momento, a baliza do clube espanhol tem sido defendida pelo português André Ferreira, que não conseguiu impedir o Granada de ter o registo de segunda pior defesa da liga, com 40 golos sofridos, só à frente do Almería, que tem 42.