Shkodran Mustafi foi anunciado esta quinta-feira como reforço do Levante.

O defesa-central alemão, campeão do mundo em 2014, assinou a custo zero, depois de ter terminado contrato com o Schalke. Fica com um vínculo válido por duas épocas, mais uma de opção.

Aos 29 anos, Mustafi regressa a Espanha, desta feita para representar o Levante, depois de já ter representado o rival Valência. Passou ainda por Arsenal, Sampdoria e Everton no futebol profissional.

No Levante, vai ser colega de equipa dos portugueses Rúben Vezo e Hernâni.