O Villarreal anunciou esta segunda-feira a contratação do hispano-marroquino Ilias Akhomach, jogador da formação do Barcelona que chegou a ser utilizado na equipa principal do clube catalão.

Trata-se de um avançado de 19 anos que chegou a somar minutos pela equipa de Xavi, com três jogos na temporada de 2021/22.

Akhomach, que está atualmente no Euro Sub-19, ao serviço da Espanha, assinou um contrato válido por quatro temporadas com a equipa do submarino amarelo.