O Barcelona salvou-se de perder o dérbi da Catalunha no último suspiro, graças a um golo de Luuk de Jong, no derradeiro minuto de descontos da partida.

Os ‘pericos’ ainda tinham conseguido a reviravolta, depois de o Barcelona ter chegado à vantagem quando o jogo ainda nem tinha um minuto e meio, e mesmo a fechar os blaugrana voltaram a marcar e fizeram o 2-2 final.

Pedri colocou o Barcelona na frente após cruzamento de Alba, mas ainda antes do intervalo, a equipa da casa chegou ao empate.

Após bom trabalho de RDT, antigo avançado do Benfica, Darder empatou a partida a cinco minutos do descanso.

Na segunda parte, já depois de o VAR ter anulado um golo a Gavi, que daria nova vantagem ao Barcelona, RDT voltou a destacar-se, marcando o 2-1 depois de ter assistido para o primeiro golo.

Eric Garcia calculou mal o tempo de salto para cortar uma bola para as suas costas e RDT, na cara de Ter Stegen, não perdoou e fez a reviravolta no jogo.

A restante animação veio só nos descontos da partida. Primeiro, devido às expulsões de Piqué e Melamed depois de se terem desentendido. E depois, quando já poucos contavam com isso, lá apareceu de Jong nas alturas a cabecear para golo após cruzamento de Adama Traoré.

Este emapte faz com que o Barcelona iguale o At. Madrid no quarto lugar da Liga espanhola, com 39 pontos, menos 15 (!!) que o líder, Real Madrid.